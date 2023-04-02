Юран сообщил о скором возвращении в РПЛ

Сегодня, 13:47
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что скоро вернется в РПЛ.
— Скоро увидим вас в РПЛ?
— Да, — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.
— Ведете с кем-то переговоры?
— Я же говорю — скоро. Все скоро.
— Возможно, что возглавите иностранный клуб?
— Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.
Последним место работы Юрана были «Химки». Он покинул свой пост в августе 2022 года, тогда подмосковная команда находилась на седьмом месте в РПЛ.
53-летний специалист также возглавлял такие российские клубы, как «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Шинник», «Сибирь» и другие.