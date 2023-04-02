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Сегодня, 13:47

Юран сообщил о скором возвращении в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что скоро вернется в РПЛ.

— Скоро увидим вас в РПЛ?

— Да, — приводит «РБ Спорт» слова Юрана.

— Ведете с кем-то переговоры?

— Я же говорю — скоро. Все скоро.

— Возможно, что возглавите иностранный клуб?

— Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.

Последним место работы Юрана были «Химки». Он покинул свой пост в августе 2022 года, тогда подмосковная команда находилась на седьмом месте в РПЛ.

53-летний специалист также возглавлял такие российские клубы, как «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Шинник», «Сибирь» и другие.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-skoro-uvidite-menya-v-rpl-budu-rabotat-v-rossii-drugie-chempionaty-ne-interesuyut/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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