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Сегодня, 13:30

Юран: «Если Промес окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов»

Александр Кружков
Обозреватель
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» сравнил двух форвардов — спартаковца Квинси Промеса и Владимира Сычевого, который в декабре перешел из «Оренбурга» в «Крылья».

— Понимаете тех, кто назвал Квинси Промеса лучшим игроком России 2022 года?

— Нет. Мне в принципе трудно понять, почему мы в первую очередь обращаем внимание на иностранцев, а своих задвигаем. Разве в России мало хороших футболистов?! Да, Промес в этом сезоне выглядит неплохо, 14 мячей наколотил. Но столько же и у Сычевого! Который вчера в первой лиге играл, а три года назад — на первенстве Крыма! В «Оренбурге», где нет топовых исполнителей, забивать сложнее, чем в «Спартаке». Но парень вон как раскрылся. А кругом: «Промес, Промес, Промес...»

Поменяй их местами — и все точно так же начнут нахваливать Сычевого! Как любого спартаковца, который ярко себя проявляет. А вот если Квинси окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов.

— Что подсказывает интуиция — кто из них выиграет бомбардирскую гонку?

— Наверное, Сычевой. Хотя его переход в «Крылья» немножечко смутил. В «Оренбурге» шло по восходящей, да и в таблице он повыше. Но в чем-то форварда понимаю. Футбольная жизнь коротка, сложно устоять, когда другой клуб делает более выгодное предложение. К тому же по стилю игры эти команды похожи, так что в Самаре проблем с адаптацией у Сычевого быть не должно. Если продолжит забивать на том же уровне, «Крылья» станут для него транзитом в российский топ-клуб.

Что касается Промеса, то еще неизвестно, в каком состоянии он будет к марту. Первый сбор «Спартака» пропускает, под вопросом участие и во втором. Подготовка по индивидуальному графику — штука непростая. Функциональную базу можно заложить, но потом все равно потребуется какое-то время, чтобы поймать игровой ритм.

Владимир Сычевой
Квинси Промес
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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