Юран тремя словами прокомментировал поражение от «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран коротко подвел итоги матча против «Динамо» (1:4) в 25-м туре РПЛ.

«Проанализируем. Готовимся к другой (игре — прим.)», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Перед матчем против «Динамо» 54-летний специалист не стал отвечать на вопрос о готовности команды к игре. По его словам, он опасается, что его слова интерпретируют неверно.

В апреле Юрана дисквалифицировали на два матча условно с годичным испытательным сроком. Специалист получил дисквалификацию за критику судейства с использованием ненормативной лексики после поражения от «Краснодара» (3:4) в матче 23-го тура РПЛ.