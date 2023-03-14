Юран: «Золотая мечта «Спартака» станет реальностью, если от нее откажется «Зенит»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы «Спартака» на борьбу за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

— Остался ли хоть малейший шанс на осуществление золотой мечты болельщиков «Спартака» в этом сезоне?

— Шанс всегда есть. Но прихожу к выводу: золотая мечта может стать для «Спартака» реальностью, если от нее откажется сам «Зенит». А это из области фантастики. К сожалению, при всей любви к родному клубу, в котором я провел незабываемое время, недавние матчи с «Уралом» и «Факелом» не убедили меня в том, что «Спартак» может сейчас стать золотым. Ну а то, что первый шаг на пути к этому сделан, радует и обнадеживает.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 19 туров. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков.