Юран: «В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ»

Сегодня, 22:25
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиям от наступающего 2025 года.
«Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. Хочется, чтобы мы спокойно жили. И если говорить о личном, то большое желание как можно скорее вернуться на тренерский мостик! В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ», — сказал Юран «РБ Спорт».
Помимо «Пари НН» Юран тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», ставропольское «Динамо», а также армянскую «Мику», азербайджанский «Симург» и казахстанский «Локомотив».