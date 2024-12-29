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Сегодня, 22:25

Юран: «В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ»

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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиям от наступающего 2025 года.

«Хотел бы, чтобы наступил мир! Это самое главное. Хочется, чтобы мы спокойно жили. И если говорить о личном, то большое желание как можно скорее вернуться на тренерский мостик! В 2025 году хочу возглавить один из клубов РПЛ», — сказал Юран «РБ Спорт».

Помимо «Пари НН» Юран тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», ставропольское «Динамо», а также армянскую «Мику», азербайджанский «Симург» и казахстанский «Локомотив».

Источник: «РБ Спорт»
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Сергей Юран
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