Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:31

Юран — о своем будущем: «Каких-то новостей можно ждать в начале чемпионата»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов РПЛ.

«У нас такая неблагодарная работа. Каких-то новостей можно ожидать в начале чемпионата. Есть разговоры о ближнем зарубежье. Если там не получится, то, возможно, на старте РПЛ. Если кого-то из руководителей не будут устраивать результаты в первых пяти турах, то пойдут принятия решений. Конечно, я желаю всего наилучшего своим коллегам, но такое случается. Такая работа. Надеюсь, в следующем сезоне я буду в роли главного тренера. Наверное, работой я доказал свою востребованность — это отмечали специалисты и мэтры нашего футбола», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

В прошедшем сезоне РПЛ специалист возглавлял «Пари НН», однако покинул команду 29 апреля 2024 года после 6 поражений подряд. Его сменил серб Саша Илич.

Ранее Юран также был главным тренером «Химок», «СКА-Хабаровска», «Зоркого», «Балтики», «Сибири» и ряда других российских клубов.

Источник: Чемпионат
Саша Илич
Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Обсудить
Читайте также
Николич провел первую пресс-конференцию в качестве тренера ЦСКА
Трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
СМИ сообщили о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана за хулиганство
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Андрей Мостовой: «В прошлом сезоне мучили непонятные травмы, теперь хочется начать все заново»

Тошич и Красич сыграют за ЦСКА в Братском кубке-2024