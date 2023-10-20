Юран — о «Спартаке»: «Не могу представить в «Бенфике» или «Порту» тренера-иностранца без победного опыта»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

— В следующем туре вы играете в Москве со «Спартаком». Недавно председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сказал, что вы мечтаете однажды его возглавить. Это действительно так?

— Мечтаю — это не совсем точное слово. Я играл в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие.

Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать, и не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь к этому. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов.

Я играл в Португалии и не могу представить в «Бенфике» или «Порту» какого-то иностранца без победного опыта. Своего, местного, еще не имеющего реальных достижений, они рассмотреть могут, но человека из-за границы — только со зримыми достижениями. Например, тренировавший в «Бенфике» нас с Василием Кульковым Свен-Еран Эрикссон пришел туда после того, как выиграл с «Гетеборгом» Кубок УЕФА. Со шведской командой! И было понятно, что этот специалист — незаурядный, что он своей последующей карьерой, в том числе в Лиссабоне, и доказал.

А у нас, допустим, в «Локомотиве» была череда непонятных немецких тренеров, которые ничего нигде не добивались, и это считалось нормальным. Понятно, когда приходят Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини. За тренера всегда говорят результаты. Такая у нас неблагодарная работа.

— Поясните. То есть, если позовут в «Спартак», вы даже на «живое место» Абаскаля готовы пойти? И вести переговоры с клубом, пока он работает?

— Исключено! Не идти на «живое место» — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитаются и он уедет. Была ситуация, когда меня на базу «Химок» не пускали, а контракт расторгнут еще не был. А Дмитрий Гунько уже приехал общаться с командой, ждал, пока я уеду. Может, еще молодой был и тренерских законов не понимал.