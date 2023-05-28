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РПЛ

Сегодня, 16:44

Юран: «Хочу попросить СМИ не принижать заслуги нашей команды»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал ничью в матче против «Спартака» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

— Показалось, что вы в самом начале матча отправили разминаться Юлдошева, потому что Зиньковский напрягал левый фланг обороны. Не угадали с составом?

— Угадывать не пытаюсь. Всегда есть опасность, что игрок может не попасть в игру. Показалось, что Рыбчинский не попал в игру. Так что отправил разминаться другого футболиста. Но после 15-20 минут решил не менять его. Дима справился. Наверное, правильно тактически выстроили игру. «Спартак» в концовке перешел на навесы. Наши игроки качественно правильно сыграли. Хочу попросить СМИ не принижать заслуги нашей команды. Если команда четко и правильно играет в обороне, нужно это отмечать, — сказал Юран.

«Пари НН» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после ничьей со «Спартаком». В последнем туре команда Юрана сыграет с «Химками».

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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