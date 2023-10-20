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Сегодня, 11:15

Юран — о скандале 2003 года в «Спартаке»: «Ответственность за бромантан — на Чернышове»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, в 2003 году работавший помощником главного тренера «Спартака», в интервью «СЭ» высказал мнение о скандале с применением запрещенного вещества бромантана, из-за чего лидер команды Егор Титов получил годовую дисквалификацию.

— У вас же с Червиченко были нормальные отношения?

— Они такими и остались. В последний раз года два назад на «Спартаке» пересекались — посидели, повспоминали. Червиченко проверил и выяснил, что я ни в каких темных делишках замешан не был, будь то бромантан или непонятные трансферы, которые были в тот период. Изначально он думал, что я был в курсе и ему не донес.

Я обо всем этом узнал уже из прессы, и масштабы меня поразили. Спрашивал Чернышова: «Что это вообще было?» Нужно же четко понимать, какие последствия это несет для футболистов. Даже дисквалификация — это хоть и плохо, но ничто по сравнению со здоровьем. Вот это — главное.

— У вас есть четкое понимание, кто главный виновник в том массовом «кормлении» игроков «Спартака» запрещенным препаратом?

— В любом случае доктор без ведома главного тренера такое решение не примет. Сколько я работаю, для меня аксиома, что врач шагу не сделает без согласования с главным тренером. Так что ответственность всегда лежит на последнем. В данном случае — на Чернышове.

— У вас есть с ним какой-то контакт?

— Нет, мы закончили общение.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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