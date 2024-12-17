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Юран — о фотографии Воробьева с убитыми зайцами: «Законом у нас охота не запрещена»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал реакцию общественности на фотографию форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева с убитыми зайцами.

16 декабря 27-летний футболист выложил на своей странице в социальных сетях фотографию, где он с ружьем стоит на фоне 11 мертвых животных. Позднее нападающий удалил этот снимок.

«Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно. Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого? А если бы летом рыбы наловил, тоже критиковали бы? Это его личная жизнь», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Воробьев отметился 5 голами и 4 результативными передачами за 24 матча во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Воробьев (футбол)
Сергей Юран
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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