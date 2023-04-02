Юран является одним из трех кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»

Сергей Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, также рассматриваются кандидатуры Андрея Талалаева и Вадима Евсеева. Главный тренер нижегородского клуба Артем Горлов будет уволен в ближайшее время.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством клуб потерпел 4 поражения в 4 матчах РПЛ.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 21 матче.