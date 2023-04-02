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Сегодня, 12:54

Юран является одним из трех кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»

Мария Гусева
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Сергей Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, также рассматриваются кандидатуры Андрея Талалаева и Вадима Евсеева. Главный тренер нижегородского клуба Артем Горлов будет уволен в ближайшее время.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством клуб потерпел 4 поражения в 4 матчах РПЛ.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 21 матче.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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