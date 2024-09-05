Юран: «Могу рассмотреть предложение из первой лиги, но приоритет – РПЛ»

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своем будущем.

«Не все зависит от меня. Надеюсь, в ближайшее время начать работать. Конечно, хочется вернуться к тренерской деятельности. Идут разговоры, но до конкретики на сегодняшний день, к 4 сентября, дело не дошло. Может завтра или послезавтра начнутся переговоры.

Не исключаю, что могу рассмотреть предложения от клубов Первой лиги. Хотя, я там уже достаточно поработал, решал задачи. Но приоритет — РПЛ, конечно», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

55-летний специалист покинул «Пари НН» в апреле этого года. До этого Юран тренировал «Химки, «СКА-Хабаровск», «Зоркий», армянскую «Мику», «Балтику», «Сибирь», азербайджанский «Симург», астанинский «Локомотив», «Шинник», эстонский ТМФК, латвийский «Диттон», ставропольское «Динамо» и московский «Алмаз».