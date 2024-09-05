Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:24

Юран: «Могу рассмотреть предложение из первой лиги, но приоритет – РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своем будущем.

«Не все зависит от меня. Надеюсь, в ближайшее время начать работать. Конечно, хочется вернуться к тренерской деятельности. Идут разговоры, но до конкретики на сегодняшний день, к 4 сентября, дело не дошло. Может завтра или послезавтра начнутся переговоры.

Не исключаю, что могу рассмотреть предложения от клубов Первой лиги. Хотя, я там уже достаточно поработал, решал задачи. Но приоритет — РПЛ, конечно», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

55-летний специалист покинул «Пари НН» в апреле этого года. До этого Юран тренировал «Химки, «СКА-Хабаровск», «Зоркий», армянскую «Мику», «Балтику», «Сибирь», азербайджанский «Симург», астанинский «Локомотив», «Шинник», эстонский ТМФК, латвийский «Диттон», ставропольское «Динамо» и московский «Алмаз».

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
Читайте также
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя