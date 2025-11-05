Видео
5 ноября, 09:20

Юран — о планах на будущее: «Мне уже хочется окунуться в работу, я — максималист»

Сергей Ярошенко

Сергей Юран расскказал о своих планах на будущее после увольнения из «Серикспора».

«Мне уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда у тебя есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».

56-летний специалист возглавил турецкую команду в июле 2025 года. Незадолго до этого появилась информация, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

29 октября Юран покинул пост главного тренера, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Перед этим он заявлял о задолженности клуба перед тренерским штабам и футболистами.

Источник: Футбол России
8

  • Dmitry Afanasyev

    Серёжа исправь, не позорься

    05.11.2025

  • spartsmen

    когда ты несколько раз добровольно окунулся в туфтана, надо сначала пройти дезинфекцию и детокс.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кресло эксперда на канале ждёт его.

    05.11.2025

  • Dmitry Afanasyev

    "о задолженности клуба перед тренерским штабам" :rofl::rofl::rofl:

    05.11.2025

  • mikeV

    УЖЕ хочется?? смешно...

    05.11.2025

