5 ноября, 09:20
Сергей Юран расскказал о своих планах на будущее после увольнения из «Серикспора».
«Мне уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда у тебя есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».
56-летний специалист возглавил турецкую команду в июле 2025 года. Незадолго до этого появилась информация, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
29 октября Юран покинул пост главного тренера, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Перед этим он заявлял о задолженности клуба перед тренерским штабам и футболистами.
Dmitry Afanasyev
Серёжа исправь, не позорься
05.11.2025
spartsmen
когда ты несколько раз добровольно окунулся в туфтана, надо сначала пройти дезинфекцию и детокс.
05.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Кресло эксперда на канале ждёт его.
05.11.2025
Dmitry Afanasyev
"о задолженности клуба перед тренерским штабам" :rofl::rofl::rofl:
05.11.2025
mikeV
УЖЕ хочется?? смешно...
05.11.2025