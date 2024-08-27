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Сегодня, 13:09

Юран заявил о желании найти новый клуб: «Уже руки чешутся»

Сергей Юран
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-тренер клубов РПЛ Сергей Юран в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Хотелось бы побыстрее, но как Бог даст. Уже, как говорится, руки чешутся. Работать хочется, не буду лукавить. Надеюсь, в ближайшее время начнем», — сказал Юран «СЭ».

Ранее тренер рассказал «СЭ», что не хочет работать в командах первой лиги.

28 апреля 2024 года специалист покинул должность главного тренера «Пари НН». Юран также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник» и другие клубы.

Александр Абустин

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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