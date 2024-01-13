Юран из прессы узнал об уходе Севикяна: «Никакой потери нет, он слабенько провел концовку чемпионата перед паузой»

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал уход полузащитника команды Эдгара Севикяна.
13 января председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил «СЭ», что «Пари НН» получил предложение по 22-летнему футболисту от «Ференцвароша».
«Обычно в таких случаях футболист подходит и ставит в известность тренера: «Хочу поехать, попробовать». О его уходе я узнал из прессы. Все пишут: потеря, а я считаю, что никакой потери нет. Севикян концовку чемпионата перед зимней паузой слабенько провел», — приводит слова Юрана «Чемпионат».
В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России и забил семь мячей. Он выступает за нижегородцев с лета 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.