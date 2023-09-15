Юран: «Во Франции Кутателадзе сказали отказываться от российского гражданства, или он там играть не будет»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал адаптацию новичков клуба.

— Насколько быстро адаптировались Боселли и Кутателадзе под ваши требования?

— Не планировали их выпускать. Боселли вообще с нами 6 дней. Он около трех недель тренировался вне команды с личным тренером. Хотел его подводить поступательно, там со «Спартаком» 15-20 минут. Его физическое состояние на четверку, в принципе молодец. Что касается Николоза, он около трех недель с нами тренируется, уже адаптировался к требованиям. Я его помню его еще по «Спартаку-2», когда был в Хабаровске, запомнился. 22 года парню только, он амбициозный. Он говорит, что во Франции ему четко сказали, что ты играть здесь не будешь, либо отказывайся от гражданства. Желание у него запредельное. Молодец, я им горжусь, что приехал, — сказал Юран.

Кутателадзе дебютировал за «Пари НН» в матче против «Динамо» (1:1) в 8-м туре РПЛ. Он вышел на замену на 82-й минуте, а 6 минут спустя забил гол, который принес нижегородцам ничью.