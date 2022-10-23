Юран: «Когда я возглавлю клуб РПЛ? Узнаете фактом на следующей неделе. Есть два варианта»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что в ближайшее время может возглавить один из клубов РПЛ.

— У вас два варианта от РПЛ?

— Да. Вчера переговорил с одним клубом. На этой неделе будут с другим клубом. Позднее приму решение, — сказал Юран.

— Вы желаете возглавить «Локомотив»?

— Это супер-клуб.

53-летний Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года, он был отправлен в отставку в начале августа этого года.