Юран: «Когда я возглавлю клуб РПЛ? Узнаете фактом на следующей неделе. Есть два варианта»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что в ближайшее время может возглавить один из клубов РПЛ.
— У вас два варианта от РПЛ?
— Да. Вчера переговорил с одним клубом. На этой неделе будут с другим клубом. Позднее приму решение, — сказал Юран.
— Вы желаете возглавить «Локомотив»?
— Это супер-клуб.
53-летний Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года, он был отправлен в отставку в начале августа этого года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования