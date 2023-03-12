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Сегодня, 14:16

Юран заявил, что у «Спартака» нет спада результатов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о матче 19 тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Тяжелый матч для красно-белых. Есть ли спад у «Спартака»? Нет, почему. Это футбол, «Факел» — бойцы, за счет характера они бились до конца, молодцы. Закрылись, искали свои моменты и нашли. Поймите, с такими командами, как «Факел», очень сложно играть. С командами выше классом проще, потому что они играют в футбол, при всем уважении к «Факелу». А с такими соперниками действительно непросто, но «Спартак» со своей задачей справился, победил», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 40 очков. В следующий матче чемпионата России красно-белые сыграют против «Оренбурга» в гостях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-u-spartaka-net-spada-s-takimi-komandami-kak-fakel-ochen-slozhno-igrat/
Сергей Юран
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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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