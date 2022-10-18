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Сегодня, 20:52

Добровинский: «Смолов в Турции? Не слышал»

Добровинский ответил на вопросы о трансферных слухах вокруг «Динамо»
Микеле Антонов

Юрист Александр Добровинский ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг «Динамо».

— В «Динамо» мог быть Марк Вильмотс?

— Я такого не говорил. Да, я был в контакте с неким бельгийским тренером, который был согласен приехать. Но по тем или иным причинам он не подошел.

— Насколько большой кредит доверия у Йокановича?

— У Йокановича еще есть какой-то кредит доверия. Он начал с чистого листа, без подготовки.

— Нет никаких кандидатур?

— Пока не слышал.

— Смолов в Турции?

— Тоже не слышал. Это, опять же, на уровне слухов все.

— Как относятся к трансферу Норманна?

— Хороший игрок, получил две травмы бывает все. Когда восстановится, посмотрим на него.

Контракт 32-летнего Смолова с «Динамо» истекает в июне 2024 года.

ФК Динамо (Москва)
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