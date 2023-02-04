Юрист Чичеров считает, что у «Зенита» есть шансы выиграть апелляцию в CAS

Илья Чичеров, юрист компании Sila International Lawyers, прокомментировал апелляцию «Зенита» в CAS на решение апелляционного комитета КДК РФС оставить в силе дисквалификации Вильмара Барриоса и Родригао после матча Кубка России против «Спартака».

«Апелляции на решения КДК в CAS довольно часто попадают. Даже в моей практике был кейс, когда мы обжаловали решение сначала КДК, а потом апелляционного комитета по матчу «Армавир» — «СКА-Хабаровск». Шансы у «Зенита» есть. Нужно будет просто показать, что вина этих игроков чуть ниже реально квалифицированных их действий, или что-то еще. Но я бы сказал, что шансы на снижение дисквалификаций имеются», — цитирует «Газета.Ru» Чичерова.

За участие в массовой драке контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков «Зенита»: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Апелляционный комитет оставил это решение в силе.