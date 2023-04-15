Юрист Добровинский о ничьей «Динамо» со «Спартаком»: «Сложно играть, когда на стороне соперника судья»

Сегодня, 14:03
Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился ожиданиями от матча 23-го тура между бело-голубыми и «Пари НН», а также оценил работу главного тренера москвичей Славиши Йокановича и судейство в предыдущем матче со «Спартаком» (3:3).
— Жду только победы от «Динамо», — сказал Добровинский.
— Как оцените прошлую игру со «Спартаком»?
— Сложно играть, когда на стороне соперника судья.
— Что можете сказать про работу Йокановича? Вылет из Кубка России, ничья со «Спартаком».
— Это не положительный результат. Надо принимать решение к концу сезона о его будущем. С одной стороны, он хороший тренер. Не сказал бы, что на прошлой неделе мы проиграли и сыграли вничью. Страшное невезение в Кубке России. Считаю, что мы на прошлой неделе сыграли вничью и один раз победили. Я не против того, чтобы Йоканович остался.
— Уверены, что Йоканович доработает до конца сезона?
— Уверен. Задачу — попадание в топ-3 — пока не получилось осуществить. Но нет смысла увольнять тренера сейчас.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в 22 матчах.