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Сегодня, 14:03

Юрист Добровинский о ничьей «Динамо» со «Спартаком»: «Сложно играть, когда на стороне соперника судья»

Константин Белов
Корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился ожиданиями от матча 23-го тура между бело-голубыми и «Пари НН», а также оценил работу главного тренера москвичей Славиши Йокановича и судейство в предыдущем матче со «Спартаком» (3:3).

— Жду только победы от «Динамо», — сказал Добровинский.

— Как оцените прошлую игру со «Спартаком»?

— Сложно играть, когда на стороне соперника судья.

— Что можете сказать про работу Йокановича? Вылет из Кубка России, ничья со «Спартаком».

— Это не положительный результат. Надо принимать решение к концу сезона о его будущем. С одной стороны, он хороший тренер. Не сказал бы, что на прошлой неделе мы проиграли и сыграли вничью. Страшное невезение в Кубке России. Считаю, что мы на прошлой неделе сыграли вничью и один раз победили. Я не против того, чтобы Йоканович остался.

— Уверены, что Йоканович доработает до конца сезона?

— Уверен. Задачу — попадание в топ-3 — пока не получилось осуществить. Но нет смысла увольнять тренера сейчас.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в 22 матчах.

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