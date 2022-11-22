22 ноября, 18:08
Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о переговорах «Челси» с хавбеком Арсеном Захаряном.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что английский клуб согласовал долгосрочный контракт с 19-летним российским футболистом. Лондонцы летом пытались подписать игрока, но переговоры застопорились.
«Контракт с Захаряном согласовали, а деньги «Динамо» когда заплатят за переход?» — сказал «СЭ» Добровинский.
В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. У Захаряна 6 игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро. Контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года.
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Основные источники исследования