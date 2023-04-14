Юрист Добровинский: «РФС пора привлечь правоохранителей для оценки действий судей»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский рассказал корреспонденту «СЭ» о своих предложениях для улучшения работы судей в РПЛ.

«После моего предложения о привлечении РФС правоохранительных органов для расследования возможных коррупционных составляющих в действиях судей (выдуманный и назначенный пенальти на последней минуте в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком», отсутствие реакции на нарушение спортивного поведения форвардом «Спартака», отмена пенальти в ворота «Зенита» на последней минут матча с «Динамо»), кроме поддержки моего предложения я услышал и голоса, говорящие, что в принципе все правильно, но у нас, мол, просто плохие судьи.

Однако, если РФС начнет смотреть внимательно на все случаи «ошибок», то быстро станет понятно, что наши рефери обычно «ошибаются» в пользу команды, являющейся в данном матче принимающей стороной. Не странно ли это? Другая интересная тенденция «ошибок», происходит в матчах напрямую влияющих на турнирное положение команд", — сказал Добровинский.

Несколько дней назад юрист уже высказался по поводу судейства в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«Вся эта статистика, во-первых, привлекла мое внимание, а во-вторых, заставила предложить РФС привлечь в таких вопиющих случаях правоохранительные органы для расследования. Стоит только вспомнить наказание, которые понес «Ювентус» за коррупционную деятельность в чемпионате Италии. В случае обнаружения у нас таких явлений наказание, на мой взгляд, должно быть уголовным (лица должны быть привлечены к ответственности по статье 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп» лишение свободы от двух до шести лет, в зависимости от размера «вознаграждения»), или плюс штраф, или по статье 184 УК РФ — «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса», где наказание приблизительно такое же. А сама команда оштрафована минимум на 15 очков.

Как может измениться в лучшую сторону наш футбол. А как хорошо и правильно начнут работать судьи...

И тогда никто не скажет что наши рефери неумейки. Отсутствие же реакции подобного рода со стороны РФС и непривлечение правоохранительных органах, даст лишь пищу для размышления о том, что футбольному руководству страны по каким-то ему одному известным причинам это не выгодно", — сказал «СЭ» Добровинский.