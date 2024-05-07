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Сегодня, 21:40

Юрист Игнатова ответил на вопрос, может ли агент Маньяков оспорить решение Верховного суда

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный юрист Ваган Давидянц, клиентом которого является полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, сообщил «СЭ» детали дела по спору с бывшим агентом футболиста Александром Маньяковым.

— Должен ли будет Маньяков что-то Игнатову или может ли он как-то оспорить данное решение Верховного суда?

— Об этом можно будет говорить когда будет решение апелляционной инстанции, а именно Мособлсуда.

Ранее Давидянц сообщил «СЭ» о победе в Верховном суде по делу о споре с бывшим агентом игрока Александром Маньяковым.

Во вторник, 7 мая, состоялось заседание Верховного суда, на котором был рассмотрен спор между футболистом московского «Спартака» Михаилом Игнатовым и его бывшим агентом Александром Маньяковым.

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Юрист Игнатова сообщил о победе в споре с агентом Маньяковым в Верховном суде