Юрист Игнатова рассказала, может ли Маньяков обжаловать решение Первого кассационного суда

Юрист полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Ирина Бжезовская ответила на вопрос «СЭ» о возможной подаче апелляции агентом Александром Маньяковым на решение Первого кассационного суда по делу о споре с футболистом.

«У Маньякова остается право не согласиться с сегодняшним решением Кассационного суда, у него трехмесячный срок на подачу жалобы в Верховный суд РФ. Будет он реализовывать его или нет, сейчас никто сказать не сможет», — сказала Бжезовская.

Ранее в среду юрист Игнатова сообщила, что Первый кассационный суд отклонил кассационную жалобу Маньякова по делу.