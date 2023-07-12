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Сегодня, 17:08

Юрист Игнатова сообщил о новом заседании по делу с агентом Маньяковым 6 сентября

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, рассказал «СЭ» о процессе суда с агентом Александром Маньяковым.

«Агент обратился в комитет РФС с требованием применить санкцию к Михаилу за первое неисполнение решение комитета от 20 мая 2022 года, — сказал Давидянц «СЭ». — Наше неисполнение было обусловлено его обжалованием в Мытищинском городском суде, так как арбитражная оговорка, которую создал агент в своем же агентском договоре была дефективная, исключающая нашу возможность обжаловать данное решение в CAS. Наше неисполнение является логичным и правомерным, так как договором Маньяков предусмотрел обжалование решение юрисдикционных органы РФС в Мытищинском городском суде, чем мы и воспользовались».

Также юрист высказался о решении РФС отклонить жалобу Михаила Игнатова.

«Уважаем и принимаем решение РФС, но решение комитета РФС не может являться в качестве последней инстанции. По состоянию на сегодняшний день, Мытищинский городской суд отменил решение комитета РФС, признал пункты договора недействительными, после чего Маньяков обжаловал данное решение Мытищинского городского суда в Мособлсуде, где Мособлсуд вынес новое решение, признав отсутствия юрисдикции Мытищинского суда при рассмотрении нашего заявления. Нами использовано наше законное гражданско-процессуальное право обжаловать решение Мособлсуда в кассационной инстанции, дело уже находится с суде, и назначено заседание на 6 сентября 2023 года», — добавил Давидянц.

8 июня стало известно, что агент обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.

Михаил Игнатов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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