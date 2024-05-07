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Сегодня, 21:19

Юрист Игнатова сообщил о победе в споре с агентом Маньяковым в Верховном суде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, сообщил «СЭ» детали дела по спору с бывшим агентом футболиста Александром Маньяковым.

— Как удалось добиться победы в споре с агентом Маньяковым?

— Сегодня в Верховном суде РФ состоялось рассмотрение кассационной жалобы футболиста «Спартака» Михаила Игнатова на судебные акты апелляционной и кассационной инстанций, которыми было отменено решение первой инстанции об удовлетворении иска футболиста и было указано на отсутствие у игрока возможности отстаивать свои права по спору с бывшим агентом Маньяковым Александром в государственных судах РФ. Верховный суд РФ огласил резолютивную часть определения и отменил судебные акты второй и третьей инстанций, направив дело на новое рассмотрение в апелляцию. На основании принятого решения нам предоставилась возможность отстаивать дальше нашу позицию и защищать права Михаила в Российских судах, поскольку иного способа защиты его права нет, что свидетельствовало о невозможности реализации его права, гарантированного Конституцией РФ. Мы были лишены этого права и в Международном спортивном арбитраже и в государственных судах.

— Что вы сейчас ощущаете от победы?

— Победить в ВС РФ это большая честь для меня и всей нашей команды, в которую входит группа юристов, адвокаты: Дмитрий Шмеркин, Ирина Бжезовская и ваш покорный слуга! Проделана большая командная работа. Немного выдохнем и дальше готовимся к апелляционной инстанции в Мособлсуде.

Во вторник, 7 мая, состоялось заседание Верховного суда, на котором был рассмотрен спор между футболистом московского «Спартака» Михаилом Игнатовым и его бывшим агентом Александром Маньяковым.

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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