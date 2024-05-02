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Сегодня, 14:35

Прокопец: «Безруков своими словами никого не оскорбил. Наказание за плохие шутки отсутствует в перечне полномочий комитета по этике»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова.

«Из слов Безрукова абсолютно ясно, что это была шутка, — сказал Прокопец «СЭ». — Да, может, вульгаризм и просторечие. Но это была шутка. И сами руководители РФС в интервью неоднократно подтвердили, что это была шутка. Однако одновременно с этим генеральный секретарь РФС упоминает такое серьезное нарушение, как противоправное влияние на результат матча. Если было противоправное влияние на результат матча, должны быть доказательства: записи телефонных переговоров, банковские переводы, свидетельские показания. Не верится, что РФС имел в виду, что якобы «Краснодар» заплатил Безрукову за победу над «Зенитом». Это очень серьезное обвинение, чтобы им так разбрасываться. Если РФС выдвигает такое серьезное обвинение, то он должен доказать, как это, например, было в деле «Черноморца» и «Чайки». В случае с переводом на карту сделать это элементарно, если это было в реальности.

Если доказательств нет, то РФС, по-моему, должен извиниться перед футболистом за то, что ставит его имя в одно предложение с серьезным преступлением. При этом наказать человека за шутку, которая кому-то не понравилась, комитет по этике не может — в регламенте просто нет такой статьи. Если шутка никого не оскорбила, то комитет по этике никого наказать не может. Это не комитет по юмору, они не оценивают качество шуток, иначе можно открывать любую YouTube-программу с участием тренеров и дисквалифицировать».

Прокопец также отметил, что комитет по этике должен вернуть заявление РФС.

«На мой взгляд, Безруков своей шуткой никого не оскорбил: ни РФС, ни «Зенит», ни господина Митрофанова. Наказание за плохие шутки отсутствует в перечне полномочий комитета по этике. Противоправного влияния на результат матча здесь также нет. Комитет по этике должен вернуть это заявление в РФС ввиду отсутствия юрисдикции по данному вопросу. Отмечу, что подать заявление в комитет по этике могут лишь несколько высших футбольных руководителей. И то, что заявление было подано, показывает, какие приоритеты у РФС сейчас. Чистота игры — это хорошо, но, на мой взгляд, не в тот момент, когда она принимает такие формы. Если РФС решил оценивать качество шуток и интервью игроков, это прекрасно, однако не стоит забывать, что важные характеристики закона — его неизбирательность, неотвратимость и равенство всех перед ним», — добавил Прокопец.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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