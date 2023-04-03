Юрист назвал возможной выдачу футболиста «Урала» Влута Нидерландам

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал решение суда в нидерландском городе Харлем, по которому форварда «Урала» Рая Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

«Если спортсмен получает реальный срок лишения свободы, то, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, работодатель имеет право в одностороннем порядке прекратить трудовой договор со спортсменом без каких-либо выплат, связанных с расторжением контракта раньше времени. Нужно обращение от МИД, правоохранительных органов или правительства Нидерландов. Как правило, оно направляется в Минюст России, а оно уже принимает решение с учетом действующих многосторонних и двусторонних международных соглашений о взаимодействии по борьбе с преступностью. Может ли Россия пойти на встречу Нидерландов и выдать Влута. Такое возможно, потому что международное сотрудничество по борьбе с преступностью никак не остановилось между властями разных стран, несмотря на политическую турбулентность по отдельным вопросам. Вопросы борьбы с преступностью остаются. И в ней заинтересованы все страны», — приводит слова Алексеева «РБ Спорт».

Он также отметил, что если будет принято решение о выдаче гражданина Нидерландов властям, то он имеет право обжаловать это в судебном порядке.

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».