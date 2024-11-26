Юрист Прокопец — о заявлении губернатора Самарской области: «Главное — не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше»

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 184 «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Я считаю, что если губернатор, а не, например, блогер, говорит о коррупции в нашем футболе, то у него есть все рычаги для обращения в правоохранительные органы, чтобы там выяснили обстоятельства, кто должен и кому. Если у губернатора есть желание, то он не просто должен сказать об этом, но и обратиться в РФС к Александру Дюкову, в правоохранительные органы.

Он узнал о преступлении, значит, обязан эту информацию передать в соответствующие органы. Недостаточно сказать, что к тебе пришел кто-то из руководителей клуба и сказал об этом. Нужно обратиться в органы, так как это нарушение Уголовного кодекса. Значит, нужно найти виновных из судейского корпуса. Мне кажется, что это похвальное желание губернатора Самарской области, которое стоит поприветствовать. Главное — не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше», — сказал Прокопец «СЭ».

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.