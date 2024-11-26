Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:17

Юрист Прокопец — о заявлении губернатора Самарской области: «Главное — не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 184 «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Я считаю, что если губернатор, а не, например, блогер, говорит о коррупции в нашем футболе, то у него есть все рычаги для обращения в правоохранительные органы, чтобы там выяснили обстоятельства, кто должен и кому. Если у губернатора есть желание, то он не просто должен сказать об этом, но и обратиться в РФС к Александру Дюкову, в правоохранительные органы.

Он узнал о преступлении, значит, обязан эту информацию передать в соответствующие органы. Недостаточно сказать, что к тебе пришел кто-то из руководителей клуба и сказал об этом. Нужно обратиться в органы, так как это нарушение Уголовного кодекса. Значит, нужно найти виновных из судейского корпуса. Мне кажется, что это похвальное желание губернатора Самарской области, которое стоит поприветствовать. Главное — не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше», — сказал Прокопец «СЭ».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.

РПЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы
РФС выступил с заявлением после слов губернатора Самарской области о коррупции
Адвокат Бушманов рассказал, какое наказание грозит «Крыльям Советов» за подкуп судей
В Госдуме РФ отреагировали на заявление о коррупции в судействе российского футбола: «Это серьезное обвинение не должно остаться без внимания»
Алаев: «РПЛ заинтересована в изучении информации о коррупции, имеющейся у губернатора Самарской области»
Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн
Сегодня
Вчера
Неделя