Юрист Прокопец объяснил, почему арбитр Матюнин отозвал иск к СМИ

Партнер юридической фирмы SILA International Lawyers Михаил Прокопец, представляющий сторону «Рейтинг Букмекеров» в судебном деле против арбитра Алексея Матюнина, рассказал «СЭ» о завершении процесса.

Арбитр Матюнин принял решение отозвать иск защите чести, достоинства, деловой репутации во время заседания.

«Если истец отзывает иск — дело закрыто, — сказал Прокопец «СЭ». — По тем же основаниям в суд он уже не может обратиться. Суд обратился в РФС с ходатайством с просьбой о предоставлении документов о провале Матюниным процедуры прохождения полиграфа. Эти документы и были предоставлены. Прошлое заседание было отложено, потому что по процессу другая сторона имела право прокомментировать предоставленные документы от РФС. Документы были получены, Матюнин понял, что факт соответствия сказанного будет доказан. Дальше нет смысла судиться, поэтому отозвал иск».

Юрист также отметил, что подача искового заявления от Матюнина к СМИ не имела смысла.

«Смысл и перспектива у иска была только в том случае, если озвученная информация от «Рейтинг Букмекеров» не соответствовала бы действительности. Например, они бы заявили: «Матюнин прилетел с Марса». Он в ответ бы начал опровергать. А тут принесли билет, что он прилетел с Марса. И какой смысл судиться, если факт доказан? Другой вопрос — зачем вообще он обратился в суд, зная, что этот факт был. Обычно в суд обращаются, когда сказанное не соответствует действительности. А таким образом он еще раз вынес на всеобщее обозрение всю эту тему. Еще и журналисты поучаствовали», — добавил Прокопец.

Ранее сообщалось, что Матюнин готовит иск в суд к изданию «РБ Спорт» из-за новости о том, что судья не прошел проверку на детекторе лжи.

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.