Прокопец — о заявлении «Химок»: «Это не соответствует действительности. У Сабовича счет в «Сбербанке»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» слова генерального директора «Химок» Николая Оленева о сложности погашения долга перед бывшим игроком Бесардом Сабовичем.

Ранее Оленев сообщил, что переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, из-за чего замедляется решение финансовых вопросов.

«Зарубежный счет Сабовича? То, что заявляет руководство «Химок», не соответствует действительности. У игрока имеется счет в «Сбербанке», он готов получить оплату на него», — сказал Прокопец «СЭ».

Сабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Год спустя швед перебрался в «Юргорден».

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.