Юрист: «За распространение интимного видео с Дзюбой виновнику будет грозить тюрьма по двум статьям»

Юрист Максим Калинов рассказал, какое наказание грозит людям, которые распространили в сети новое интимное видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«За распространение интимного видео с Дзюбой виновнику будет грозить уголовная ответственность по пункту «д» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России — «Распространение порнографических материалов», а именно к таким относятся видео с Дзюбой. Наказание для виновного будет от двух до шести лет лишения свободы. Также преступникам грозит ответственность по части 3 статьи 137 Уголовного кодекса — за распространение информации, касающейся частной жизни лица, с использованием сети Интернет. Наказание — до пяти лет лишения свободы», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, которую могли взломать.