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18 мая, 11:51

Юрист сообщила, что Газизов проиграл дело о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «СЭ» решение кассационного суда оставить жалобу Шамиля Газизова по делу о взыскании 89 миллионов рублей без удовлетворения.

«Это решение по делу о взыскании с Леонида Арнольдовича 89 миллионов рублей. Верховный суд это решение отменил, а кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения. Шамиль Камилович проиграл все процессы. Больше нет процессов между ним и Леонидом Федуном», — сказала Завьялова «СЭ».

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

После увольнения из клуба Газизов требовал выплатить ему 400 миллионов рублей. Ранее он уже подавал иски к «Спартаку», но дважды суд отказывал в их удовлетворении. В одном из них функционер просил выплатить ему выходное пособие на сумму более чем 88 миллионов рублей.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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