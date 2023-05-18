Юрист сообщила, что Газизов проиграл дело о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «СЭ» решение кассационного суда оставить жалобу Шамиля Газизова по делу о взыскании 89 миллионов рублей без удовлетворения.

«Это решение по делу о взыскании с Леонида Арнольдовича 89 миллионов рублей. Верховный суд это решение отменил, а кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения. Шамиль Камилович проиграл все процессы. Больше нет процессов между ним и Леонидом Федуном», — сказала Завьялова «СЭ».

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

После увольнения из клуба Газизов требовал выплатить ему 400 миллионов рублей. Ранее он уже подавал иски к «Спартаку», но дважды суд отказывал в их удовлетворении. В одном из них функционер просил выплатить ему выходное пособие на сумму более чем 88 миллионов рублей.