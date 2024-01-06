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РПЛ

Сегодня, 16:05

Юрист «Спартака» — о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ: «Рановато говорить»

Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

Ранее издание Voetbalzone сообщило, что Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды и последующий арест из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае: если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, в отношении Промеса вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.

«Если решение суда вступит в законную силу, возможно, она когда-нибудь случится. Но, так как приговор еще не вступил в силу, об экстрадиции, мне кажется, рановато говорить», — сказала Завьялова «СЭ».

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Инцидент произошел в июле 2020 года в результате ссоры во время домашней вечеринки.

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