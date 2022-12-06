Юрист «Спартака»: «Никаких взысканий в пользу Газизова нет, ему во всем отказано. Это конец истории»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о завершении судебных разбирательств с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

«Верховный суд рассмотрел дело, потому что была подана частная жалоба на протокол. Посмотрели апелляционную жалобу всех сторон. Верховный суд отменил решение Октябрьского суда о взыскании с Федуна 89 миллионов рублей, а решение в отношение «Спартака» оставили без изменений. На сегодняшний день никаких взысканий в пользу Газизова нет, ему во всем отказано. Это конец истории. Газизов может продолжать бороться в правовом поле, ибо футбольного поля у него уже нет. Решил бороться в правовом, имеет право. Он может подать кассацию, написать жалобу. Он может продолжать двигаться, но я думаю, что это уже решение. Мы с легким сердцем уходим в новогодние праздники», — сказала Завьялова «СЭ».

11 января Газизов подал иск в отношении «Спартака», в котором просил суд восстановить его на работе на должность генерального директора в московском клубе. 11 марта Октябрьский суд Уфы принял решение отклонить иск. Ранее стало известно, что Октябрьский суд Уфы приостановил производство дела по иску «Спартака» к Газизову до решения кассационного суда Самары.

Газизов был спортивным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфу».