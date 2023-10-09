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Сегодня, 14:37

Юрист Юрана: «Сумма отступных в контракте тренера с «Пари НН» — 200 миллионов рублей? Нет, в разы меньше»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран и Зе Турбо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Юрист Александр Кочетков, представляющий интересы главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, в комментарии «СЭ» опроверг слова председателя совета директоров клуба Дмитрия Кондратова о сумме компенсации, прописанной в контракте со специалистом.

Кондратов в интервью «Матч ТВ» заявил, что в соглашении с 54-летним Юраном прописан пункт об отступных в размере 200 миллионов рублей.

«По условиям конфиденциальности контракта мы не можем разглашать точную сумму отступных. Могу лишь заметить, что сумма, озвученная в прессе, не соответствует действительности. По тому, что я видел в соглашении, эта цифра в разы, если не в десятки раз, меньше», — сказал Кочетков «СЭ».

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 нижегородцы занимают 5-е место в турнирной таблице с 17 очками.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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