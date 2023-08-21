Юрист заявил, что у КДК нет оснований наказывать Дзюбу за инцидент с журналистом

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев ответил на вопрос, правомерно ли называть форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за инцидент с журналистом, который произошел за пределами стадиона.

«При хорошей адвокатской поддержке в данном деле не было бы оснований для карательных санкций против Дзюбы. Инцидент произошел за пределами его спортивной деятельности. Прямой угрозы расправы или каких-то оскорбительных слов в адрес журналиста не было, с точки зрения семантики выражений, которые применял Дзюба. В силу того, что это было за рамками спортивной деятельности, и в высказываниях Дзюбы нет какого-либо правонарушения, то здесь можно было обойтись без санкций, максимум вынести замечание», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алексеева.

По словам юриста, есть палата по разрешению споров, где можно обжаловать данное решение.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча чемпионата России условно за угрозы в адрес корреспондента.