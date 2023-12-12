Юрист Зайцев: «На текущий момент нет правила ФИФА, что с российскими клубами нельзя общаться»

Спортивный юрист Юрий Зайцев отреагировал на новость о том, что европейские клубы могут быть наказаны за трансферы футболистов РПЛ.

«Нужно понимать, что российские клубы не находятся под санкциями. Если кто-то это утверждает, значит вводит всех в заблуждение. Есть конкретные юридические лица, которые включены в санкционные списки, например, футбольный клуб ЦСКА и «Ахмат». Они включены в санкционные списки США, и у них есть определенные ограничения, связанные с финансовыми операциями, с банковской системой. Даже если и появляется информация о том, что европейские клубы могут быть наказаны за общение с российскими, это говорит о том, что вопрос должным образом не был изучен. На текущий момент нет правила ФИФА, что с российскими клубами нельзя общаться, покупать у них игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Зайцева.

12 декабря издание Follow the Money сообщило, что клубы и национальные футбольные ассоциации могут быть наказаны за взаимодействие с российскими командами. Как отмечает источник, многие футбольные клубы рисковали и проворачивали сделки на суммы более 100 тысяч евро, тем самым нарушая санкции против России.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.