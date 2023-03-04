0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

Юрист Зайцев прокомментировал возможное расторжение «Спартаком» контракта с Промесом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, может ли «Спартак» в одностороннем порядке расторгнуть контракт с нападающим Квинси Промесом в случае, если он будет осужден.

«ФИФА не регулирует такие вопросы. В каждом конкретном случае, если клуб будет хотеть расторгнуть контракт, ФИФА будет рассматривать, является ли это уважительной причиной для расторжения. Ситуации могут быть разными. Одно дело, когда игрок, имея действующий контракт с клубом, совершил какие-то действия, которые не совместимы с дальнейшей работой. Как ситуация с Дани Алвесом, когда клуб сразу расторг с ним контракт. В этом случае ФИФА признает расторжение обоснованным. Другое дело, когда клуб знал заранее, что у игрока такая ситуация, и все равно подписал с ним контракт. Это совсем другая ситуация. Опять же, мы не знаем, что у Квинси в контракте. Возможно, есть какие-то договоренности на этот счет со «Спартаком». Сложно комментировать, не обладая всеми фактами», — приводит слова Зайцева Metaratings.ru.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста два года лишения свободы.

Источник: https://metaratings.ru/news/yurist-zaicev-prokommentiroval-vozmozhnoe-rastorzhenie-spartakom-kontrakta-s-promesom-232696/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками
Юрист рассказал о поводах для лишения собственника жилья
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Популярное видео
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Динамо» Лещук высказал отношение к Fan ID

Полузащитник «Спартака» Мозес ответил на вопрос о своем возвращении на поле