Юрист Зайцев прокомментировал возможное расторжение «Спартаком» контракта с Промесом

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, может ли «Спартак» в одностороннем порядке расторгнуть контракт с нападающим Квинси Промесом в случае, если он будет осужден.

«ФИФА не регулирует такие вопросы. В каждом конкретном случае, если клуб будет хотеть расторгнуть контракт, ФИФА будет рассматривать, является ли это уважительной причиной для расторжения. Ситуации могут быть разными. Одно дело, когда игрок, имея действующий контракт с клубом, совершил какие-то действия, которые не совместимы с дальнейшей работой. Как ситуация с Дани Алвесом, когда клуб сразу расторг с ним контракт. В этом случае ФИФА признает расторжение обоснованным. Другое дело, когда клуб знал заранее, что у игрока такая ситуация, и все равно подписал с ним контракт. Это совсем другая ситуация. Опять же, мы не знаем, что у Квинси в контракте. Возможно, есть какие-то договоренности на этот счет со «Спартаком». Сложно комментировать, не обладая всеми фактами», — приводит слова Зайцева Metaratings.ru.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста два года лишения свободы.