Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

Юристы рассказали, сможет ли Дуглас Сантос выступать за сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России, сообщается в Telegram-канале юридического агентства SILA International Lawyers.

Ранее партнер агентства Михаил Прокопец заявлял, что защитник не сможет представлять сборную России из-за выступления за Бразилию на Олимпиаде-2016, однако теперь в SILA International Lawyers назвали неточностью эти слова.

«Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются. Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России», — говорится в сообщении.

19 октября появилась информация, что 30-летний бразилец получит российское гражданство, чтобы перестать считаться легионером и получить возможность выступать за российскую сборную.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Дуглас Сантос получит паспорт РФ. Он сможет играть за сборную России? А легионером останется?

Источник: SILA International Lawyers
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Тюкавин, Сергеев и Кривцов стали финальными претендентами на премию футбольный Джентльмен года 2024
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя