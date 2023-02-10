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Сегодня, 19:19

Юрий Антонов заявил, что шлейф былых историй Дзюбы никого не интересует

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный артист Юрий Антонов высказался о перспективах Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Шлейф былых историй Дзюбы никого не интересует, интересует игра — это первое. Я не думаю, что Артем уже закончил свою карьеру — это второе. Думаю, у него есть несколько лет, чтобы поработать в футболе, показать себя в «Локомотиве». Но на меня он производил впечатление медлительного игрока, сегодня футбол более современный, быстрый, решительный. Футболист должен видеть все поле, предугадывать действия партнеров», — приводит слова Антонова «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-antonov-shlejf-by-ly-h-istorij-dzyuby-nikogo-ne-interesuet/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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