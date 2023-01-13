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Сегодня, 19:12

Юрий Батуренко: «У Баринова есть потенциал заиграть за границей»

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Бывший футболист «Локомотива» и сборной Таджикистана Юрий Батуренко прокомментировал возможный переход хавбека Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к 26-летнему российскому игроку в «Локомотив».

«У Дмитрия есть потенциал заиграть за границей. Он один из игроков, который может проявить себя там. Другое дело, что «Локомотив» отдает таких игроков, а на кого они будут в случае его ухода опираться — не понятно. Дмитрий будет существенной потерей для московского клуба. Он закрывал сразу несколько позиций. Баринов в этом плане очень надежный парень. Если наши команды не имеют возможности играть в европейских кубках, а турецкий чемпионат даст такую возможность Дмитрию, то это для него карьерный рост», — приводит слова Батуренко в Sport24.

В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей за «Локомотив», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-13-baturenko-u-barinova-yest-potentsial-zaigrat-za-granitsey-no-na-kogo-loko-budet-opiratsya-v-sluchaye-yego-ukhoda
Дмитрий Баринов
Юрий Батуренко
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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