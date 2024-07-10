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Сегодня, 05:31

Белоус: «Соболеву денежки важнее игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможный переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев усилит «Зенит» и ослабит «Спартак» (смеется). Он мощнее, фактурнее Сергеева. Будет ли он основным нападающим в Петербурге? Надо понимать, какая мотивация у Кассьерры. Будет ли он оставаться в «Зените». Если остается — замечательно.

Будет великолепная конкуренция Кассьерры и Соболева. В случае ухода, Соболев закроет его место. А так он может часто оставаться на лавке, но Соболеву денежки важнее игры. Соболева Семак берет не просто так, для коллекции. Там теперь есть отличный плеймейкер Глушенков. Он будет снабжать форвардов передачами, и Соболев сможет забивать больше, чем в «Спартаке», — цитирует Legalbet Белоуса.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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