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Сегодня, 07:21

Белоус: «Судя по всему у «Локомотива» нет особо амбиций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Судя по всему у «Локомотива» нет особо амбиций. Если раньше они были однозначно чемпионские, то в последнее время происходит сокращение зарплатной ведомости. В лучшем случае «Локомотив» будет бороться за 3-е-4-е места, — отметил Юрий Белоус.

Конечно, «Локомотив» мог не отпустить Глушенкова. Если футболист настаивает, можно, конечно, сказать, как Галицкий: «Будешь два года по кругу бегать». Но лучше эти вопросы решать миром. И получить хорошую компенсацию. Если бы «Локомотив» реально боролся за золотые медали, как когда были Филатов и Семин, то конечно, о переходе лучшего игрока и речи быть не могло», — цитирует «РБ Спорт» Белоуса.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

 
Максим Глушенков. Источник: Глушенков может заработать в «Зените» 1 миллиард рублей за 4 года
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-lokomotiv-mog-ne-otpustit-glushenkova-v-zenit/
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Белоус
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