Белоус: «Футбол Мусаева в «Краснодаре» привлекательнее футбола Ивича»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал выступление «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева.

40-летний россиянин во второй раз в карьере возглавил «быков» в марте этого года. Он сменил на посту главного тренера серба Владимира Ивича.

«Уровень Мусаева поднялся так, что он может работать и бороться за самые высокие места. Оценивать его и работу всего тренерского штаба будем в конце сезона, но футбол Мусаева привлекательнее футбола Ивича.

Пока мне, да и болельщикам, нравится такая игра значительнее больше. Она атакующая, ребята творят на поле. Мусаеву удалось раскрепостить футболистов», — цитирует Белоуса Legalbet.

После 12 туров «Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит», идущий вторым, на 1 очко.