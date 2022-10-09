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Сегодня, 17:45

Белоус: «А кто вообще приглашал этих немцев в «Локомотив»?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный футбольный функционер Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о переменах в «Локомотиве».

— Не запоздало ли решение «Локомотива» уволить Цорна и Циннбауэра?

— Надо теперь смотреть, кого назначат на эти должности. Кроме того, мне кажется, расширятся полномочия и у Владимира Леонченко. Это футбольный человек, но его деятельность была почему-то ограничена чисто административными функциями. Ему не давали вмешиваться в спортивную составляющую. Это удивительно... Не поздно ли уволили Цорна и Циннбауэра? Думаю, надо по-другому ставить вопрос.

— Как?

— А зачем и по каким критериям их приглашали? Кто их позвал в клуб? Понимаю, что сейчас высшему руководству РЖД не до «Локомотива» в силу международной обстановки. Тем не менее футбол в нынешней ситуации — это точно социальный проект, нужный людям. Не к лицу клубу, обладающему отличной инфраструктурой, находиться в зоне «стыков». Я не слышал, что там были задержки по зарплатам. Но команда скатилась до такого...

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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