Белоус: «Факел» не заслужил поражения в игре с «Локомотивом», матч был ничейным»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился впечатлениями от матча железнодорожников с «Факелом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Класс «Локомотива» в конечном итоге сыграл ключевую роль. Прекрасный мастерский гол забил Миранчук. Этот мяч стал вишенкой на торте в этой игре. Не сказал бы, что была видна большая разница в классе между командами. Один удар «Факела» в перекладину чего стоит. «Факел» играл хорошо и не заслужил поражения. Матч был ничейным», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Также он поделился мнением о том, останется ли «Факел» в РПЛ по итогам сезона.

«Это не только от воронежцев зависит. Не надо забывать, что есть еще «Крылья Советов», «Пари НН» и «Химки», которые пока не надо списывать со счетов. По крайней мере «Химки» могут побороться. Сегодня начинается очень важный тур для понимания, кто вылетит», — сказал Белоус.

«Факел» занимает 12-ю строчку в РПЛ с 27 очками.