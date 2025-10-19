Белоус: «Если бы «Спартак» проиграл «Ростову», Станковича не уволили бы»

Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал «СЭ» ничью в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— В концовке «Спартак» ушел от поражения, играя в меньшинстве. Это определенный плюс. Но надо же понимать и другое. Имея такой шикарный для РПЛ подбор исполнителей, красно-белые превращаются в команду, которая занимает сейчас 6-7-е места. Это же никуда не годится! Не этого ждали от Станковича и его помощников, — считает Белоус. — С «Ростовом» вообще «Спартак» играет не слишком удачно...

— Неудобная команда?

— Да это все предрассудки! «Спартак» спасся благодаря блестящему голу Барко. Но красно-белые играли у себя дома. Против клуба, имеющего проблемы с финансами. И «Ростов» ни в чем не уступил «Спартаку» с мощным спонсором, с огромными зарплатами футболистов. Я не увидел, в чем красно-белые сегодня превзошли дончан. Разве это нормально? При определенном стечении обстоятельств гости могли забивать еще и закрывать игру. Так что тут специалисты сейчас испытывают двоякие чувства. Пожалуй, результат закономерен. Но если посмотреть, как складывался этот матч, то «Спартак» по большому счету отскочил.

— Барко сегодня спас не только «Спартак» от поражения, но и отсрочил отставку Станковича?

— Нет. Сейчас Станковича никто бы не убрал.

— Разве?

— А смысл? Нужно дать Станковичу и его тренерскому штабу доработать до зимней паузы. И уже потом принимать решения. Сейчас никто уже ничего не изменит. Да и кто согласится? Серьезный специалист должен провести полноценные сборы, понять возможности «Спартака».