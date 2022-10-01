Белоус: «Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыков»

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал поражение «Локомотива» от «Урала» со счетом 2:4 в матче 11-го тура РПЛ.

— Надо что-то делать руководителям РЖД. Культурно это называется — кадровое усиление. У «Локомотива» позорная ситуация. Всякие тяжелые обстоятельства терпел клуб, но такого беспредела давно уже не было.

— Нынешний «Локомотив» способен опуститься в зону стыков или вылететь?

— Как говорил классик Анатолий Бышовец: «Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости». Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыковых матчей, — цитирует Белоуса «РБ Спорт».