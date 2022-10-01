Белоус: «Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыков»

1 октября, 22:42
Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал поражение «Локомотива» от «Урала» со счетом 2:4 в матче 11-го тура РПЛ.
— Надо что-то делать руководителям РЖД. Культурно это называется — кадровое усиление. У «Локомотива» позорная ситуация. Всякие тяжелые обстоятельства терпел клуб, но такого беспредела давно уже не было.
— Нынешний «Локомотив» способен опуститься в зону стыков или вылететь?
— Как говорил классик Анатолий Бышовец: «Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости». Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыковых матчей, — цитирует Белоуса «РБ Спорт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования